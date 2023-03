Luco dei Marsi, la sindaca De Rosa su nota Luco Nuova: “Buona volontà della minoranza piacevole novità, confidiamo nella sua costanza e anche nella fine della crisi energetica”

“Prendiamo atto della buona volontà espressa dal gruppo di minoranza “Luco Nuova”, che si dichiara disposta a impegnarsi a sedere tra i banchi del Consiglio comunale offrendo un contributo costruttivo e non, semplicemente, praticando una sterile opposizione. Si tratta di una piacevole novità, questa, che auspichiamo sia duratura e si realizzi in concreto”. Così la sindaca di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, in relazione alla nota diffusa dal gruppo di minoranza “Luco Nuova”. “Detto ciò, merita specificare che la gestione della pubblica illuminazione, nei mesi scorsi, è stata condotta – sempre nel rispetto delle primarie esigenze di sicurezza del territorio – con riguardo alle criticità emerse a seguito della grave crisi energetica, che ha obbligato il nostro Ente, come altre centinaia in Italia, a una razionalizzazione del servizio. Con il venir meno della fase acuta di detta crisi, e dei relativi esorbitanti costi, abbiamo potuto rimodularlo”, continua la Sindaca, che spiega: “Ci auguriamo che non si ripresentino più tali emergenze, che sono pesate sulle casse comunali come sui bilanci delle famiglie, in caso contrario saremmo chiamati certamente a ripetere la rotazione. Ringraziamo, a ogni modo, il gruppo di minoranza “Luco Nuova” per la disponibilità manifestata, e confermiamo inoltre che, come da programma, continuiamo a lavorare per il completamento delle opere avviate, quelle in via di progettazione e anche per l’individuazione dell’area dove dovrà sorgere il nuovo cimitero. Un’opera fondamentale, data anche la carenza ultradecennale e da ultimo critica di posti per le sepolture, da noi affrontata con diverse misure, come il riordino delle stesse per i posti a terra e il varo del complesso iter per la costruzione di nuovi loculi, e oggi allo studio, come già ricordato in più occasioni e sedi”.