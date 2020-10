LUCO DEI MARSI. NUOVO CASO COVID

Un nuovo caso di persona positiva al Covid 19 è stato registrato a Luco dei Marsi, a darne notizia il Sindaco Marivera De Rosa:

Buon pomeriggio a tutti. Poco fa sono stata informata dai competenti uffici Asl di un nuovo caso di positività al Covid nel nostro paese. La persona colpita si trova in isolamento domiciliare ed ha lievi sintomi, ma la situazione attualmente è sotto controllo. Le Autorità preposte hanno immediatamente attivato le procedure previste dal protocollo ed è in corso la tracciatura dei contatti potenzialmente a rischio. Rivolgo alla persona colpita tanti auguri di pronta guarigione. Raccomando a tutti la massima prudenza, Atteniamoci alle disposizioni con scrupolo, il virus è tutt’altro che sconfitto e la curva dei contagi sta pericolosamente risalendo. É il momento questo di usare più che mai prudenza e agire con ancora maggiore senso di responsabilità, tenendo sempre ben presente, di fronte al fastidio di dover utilizzare gli accorgimenti indicati e al sacrificio che comportano certe limitazioni, che è della salute che si tratta, nostra e dei nostri cari in primo luogo. Sarà mia cura darvi con tempestività tutti gli aggiornamenti eventuali. Un abbraccio e un caro saluto a tutti.