Luco dei Marsi, oggi “Il Talent più show dell’estate!”

Tutto pronto a Luco dei Marsi per “il Talent più show dell’estate!”. Questa sera, in piazza Umberto I, alle 21, riflettori accesi su “Tali & Quali – Par proprije ‘Iss”, l’evento annoverato nella rassegna estiva a tema Vacanze luchesi che chiama a raccolta appassionati di canto e di ballo, che potranno caratterizzare la loro esibizione con richiami agli artisti autori del brano interpretato o ai generi del ballo proposto. Notevole il successo riscosso dall’iniziativa, testimoniato dall’amplissima adesione giunta da singoli e gruppi di diverse fasce d’età.

“La nostra rassegna estiva, ormai al settimo anno consecutivo, si consolida tra le programmazioni più attrattive nell’intero territorio marsicano, come certifica l’afflusso crescente di pubblico proveniente dai diversi centri dell’area e non solo, a tutte le iniziative culturali e ricreative e, quel che più conta, crea occasioni di aggregazione e condivisione per i nostri concittadini, all’insegna della bellezza, dell’arte, della cultura e del sano divertimento. ”sottolinea la sindaca Marivera De Rosa. “Abbiamo costruito un cartellone ricco di appuntamenti ormai consolidati e attesissimi, ma anche di nuove proposte ed eventi speciali che stanno trovando una grande accoglienza e partecipazione. Non possiamo che esserne orgogliosi, anche considerando che come sempre progettiamo e sosteniamo le iniziative con fondi nostri, e al riguardo ringrazio ancora tutte le componenti del tessuto sociale e produttivo, dalle associazioni locali agli sponsor, che hanno contribuito, e continuano a dare preziosi apporti, alla realizzazione delle manifestazioni. Quello di questa sera è un evento strepitoso, per bravura e qualità delle esibizioni ammesse. Invito tutti a venire ad applaudire e sostenere i talenti nostrani, e a passare una nuova bellissima serata insieme”.