LUCO DEI MARSI. POSSIBILE ESPLOSIVO NEL BANCOMAT EVACUATE ALCUNE ABITAZIONI NEI PRESSI DELLA BANCA E CHIUSA LA STRADA, IN ARRIVO GLI ARTIFICIERI

Potrebbe trattarsi di esplosivo all’interno del Bancomat della banca del Fucino, il condizionale è d’obbligo anche perché dallo sportello si sono intravisti dei fili che hanno fatto pensare al modus operandi della banda che in passato ha fatto saltare alcuni bancomat in altri centri.

Per precauzione le forze dell’ordine hanno fatto evacuare alcune abitazioni nei pressi dell’istituto di credito e chiuso il tratto di strada via Duca degli Abruzzi, e si è in attesa che arrivi la squadra degli artificieri, sul posto anche il Sindaco De Rosa ed il vice Giovannone.