Luco dei Marsi, servizi a domicilio per famiglie e di supporto per anziani e fasce fragili

L’Amministrazione comunale di Luco dei Marsi comunica che è attivo il servizio di consegna della spesa a domicilio, servizio rivolto a tutte le famiglie del paese. Il servizio è svolto da un nutrito gruppo di Esercenti del territorio che, in molti casi anche con poche risorse di personale e con tutte le incertezze del momento, hanno risposto all’appello della sindaca Marivera De Rosa finalizzato ad agevolare quanto più possibile la permanenza dei cittadini all’interno delle abitazioni, e ad offrire un servizio ancor più utile ad anziani, immunodepressi e agli appartenenti alle fasce fragili della popolazione.

Alle fasce più fragili, in particolare, sono indirizzati anche i servizi di consegna a domicilio dei farmaci e di supporto speciale per altre eventuali urgenze, per i quali è stata costituita una task force operativa, coordinata dalla sindaca Marivera De Rosa, che sarà attiva per tutta la durata dell’emergenza. La Sindaca ha voluto ringraziare attraverso i social gli Esercenti che hanno accolto con senso di responsabilità e amore per la comunità la proposta di attivare, o in alcuni casi di implementare, il servizio e quanti si sono messi a disposizione per le attività a favore dei più esposti. Di seguito riportiamo i recapiti utili:

Ait Addi Badia, via Duca degli Abruzzi, 99 alimentare e non, tel. 3282850914

Amna Wasfy Mohamed Mansour, viale Duca degli Abruzzi, frutteria tel. 3246081487

Baldassarre Gianluca, via A. Torlonia, frutteria, tel. 3383394811

Borghetto Market Di Battista, alimentari, via Garibaldi, tel. 3202929347

Di Giampietro Giuseppe, Duca degli Abruzzi, frutteria, tel. 3346859378 – 3355620015

Il Laboratorio del Gusto, di Damiano Paradisi, Corso Vittorio Emanuele, tel. 3663889649

Dolce e Pane Candida di Giammatteo Franco & c. s.n., Garibaldi, forno, tel. 32845087

Gallese Walter & c. s.n.c. COAL via del Re, supermercato, tel. 3701530009

Galliani Valerio A. Torlonia, 56, forno, tel. 3403291806

Il Fornaio, via P. Micca, forno, tel. 0863529385

La Panetteria del Corso, via Duca degli Abruzzi, alimentari, tel. 3384940265

Molino Carattoli, via Duca degli Abruzzi, farine, tel. 3496744732 3335219145

Monacelli Giuseppe, Santa Maria, 93, alimentari, tel. 3393248123

Norcineria Fatato Fusarelli, Duca degli Abruzzi, 206, norcineria, tel. 3291034577

Il Pesce Parlante, via Duca degli Abruzzi, 286, pescheria, tel. 3335394836 (giovedì e venerdì)

SO.VI srl DECO’, s. p. 22 km. 9,780, supermercato, tel. 08630520091/3395798060/3497491033

Ulteriori disponibilità saranno comunicate tempestivamente.

Per i servizi rivolti alle fasce fragili:

329/3526224

347/5412944

346/9778857