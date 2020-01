Luco dei Marsi, si insedia il nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi, “in rosa” lo scranno più alto

Si rinnova a Luco dei Marsi il Consiglio comunale dei Ragazzi e per il secondo anno consecutivo lo scranno più alto è “in rosa”. Nel corso della seduta di consiglio comunale, i baby Consiglieri, eletti dagli alunni dell’I.C. “I. Silone”, hanno designato sindaco e vicesindaco: sindaca eletta del CCR, Sara Paris, vicesindaco Antonio Conti, entrambi della classe 3ª A; assessori nominati: Lucia Angelucci e Sofia Di Felice, 3ª B, Mario Saturnini, 3ª C. In un’atmosfera di grande emozione, i Consiglieri aspiranti alla Giunta del CCR, accompagnati dalla docente Vera Pulsinelli, referente del progetto e Rappresentante dell’Istituto scolastico, hanno esposto i loro programmi: tante le proposte rivolte all’Amministrazione, spunti che hanno incassato il plauso della sindaca Marivera De Rosa e degli Assessori presenti, con l’impegno a realizzarle nella massima misura possibile. A tutti i neo Consiglieri, i complimenti e gli auguri del Consiglio comunale al completo, con l’invito a essere parte attiva e preziosa, come già i precedenti Consigli eletti, nelle numerose iniziative dell’Amministrazione comunale. “Grazie al progetto “Cittadinanza e Costituzione” avete la possibilità di fare esperienza diretta della democrazia e delle istituzioni che da essa derivano e che a loro volta la salvaguardano”, ha sottolineato la sindaca Marivera De Rosa rivolgendosi ai ragazzi, “Avete la possibilità di scegliere consapevolmente e liberamente, e ricordate sempre che questa libertà è frutto del sacrificio di migliaia di persone che si sono battute perché nel nostro Paese fossero garantiti i diritti di tutti. Da queste lotte sono nate le nostre istituzioni, garanti della libertà, del Diritto, della democrazia, della civile convivenza e delle norme che la regolano, al di sopra di ogni ideologia e di ogni particolarismo. Esse dunque vanno rispettate e difese, sempre, perché ruolo e dignità delle Istituzioni non vengano mai sviliti, offesi, sminuiti”. I membri del nuovo CCR: Sara Paris, Antonio Conti, rispettivamente sindaca e vicesindaco; Lucia Angelucci, Sofia Di Felice, Mario Saturnini, assessori; Salma Assinate, Karol Belmaggio, Riccardo Bianchi, Rita Bianchi, Nicole Crocenzi, Vittorio Del Bove Orlandi, Mario Di Battista, Vincenzo Di Battista, Francesco Esposito, Alessia Galdi, Sara Galli, Ferdinando Ginnetti, Alessandro Lauri, Carmine Lucci, Michela Prospitti, Francesco Ripaldi.