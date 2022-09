Luco dei Marsi, torna accessibile e accogliente piazza Michetti

Torna accessibile e sicura piazza Michetti, a Luco dei Marsi. L’area, in cui in passato erano state collocate delle strutture gioco per bambini, era stata oggetto di diverse segnalazioni per aspetti legati alla sicurezza delle attrezzature presenti nonché all’utilizzo improprio da parte degli utenti. La piazza, incastonata tra le case di corso Vittorio Emanuele, è stata sottoposta nelle scorse settimane a lavori di ripristino, che hanno incluso l’eliminazione delle strutture deteriorate, con il trasferimento delle residue attrezzature funzionanti nel parco giochi di piazza Gramsci – già da tempo opportunamente recintato e in sicurezza – e a riqualificazione, con la risistemazione di diversi punti della pavimentazione e il posizionamento di nuove panchine.

“Piazza Michetti deve tornare a essere un giardino urbano, luogo di incontro e socialità per tutti e in particolare per le persone più anziane, uno spazio ampiamente partecipato in sicurezza”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “Anni addietro si scelse di utilizzare l’area come parco giochi, senza considerare la particolare conformazione della zona e altri elementi, che suggerivano una destinazione diversa per la piazza, a beneficio di tutti e a tutela in particolare dei più piccoli, come hanno confermato nel tempo, purtroppo, anche avvenimenti critici che avrebbero potuto avere ancor più gravi conseguenze. La piazza sarà dotata di altri elementi di arredo urbano a breve, e confidiamo che torni ad essere, per il quartiere e per il borgo storico, un piacevole e accogliente punto di riferimento, sempre più frequentato. Ringrazio l’Ufficio tecnico, che ha condotto l’attività con sollecita efficienza, e un sentito ringraziamento alla mia Squadra, a tutti gli Assessori, e in particolare all’assessore ai Lavori pubblici, Mauro Petricca, sempre presenti e attivissimi nella realizzazione di quanto programmato per il nostro paese”.