Lunedì 22 luglio il pianista e cantautore Mimmo Locasciulli

in concerto a Villa Sant’Angelo (AQ) per I Cantieri dell’Immaginario.

La rassegna estiva del Comune dell’Aquila I Cantieri dell’Immaginario, fra le novità di quest’anno, aggiunge al centro storico del capoluogo altre due location di spettacoli: Villa Sant’Angelo e Campotosto, due borghi del circondario particolarmente colpiti sia dal sisma del 2009 che dai successivi del centro Italia.

Il primo dei due appuntamenti, in programma lunedì 22 luglio nella piazza principale di Villa Sant’Angelo, con inizio alle ore 21.30, è promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, e ospita il celebre pianista e cantautore di origini abruzzesi Mimmo Locasciulli.

Nato a Penne, ha vissuto fra Perugia e Roma laureandosi in medicina. Ma già a 20 anni entra nella squadra della Folkstudio di Roma, come pianista, organista, tastierista e cantautore.

Dal debutto nel 1975 ha iniziato a lavorare con tutti i grandi della musica italiana, è presente anche nel celebre album “Titanic” di De Gregori, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1985 con il brano “Buona fortuna” e ha collaborato in America con le stelle del mondo musicale internazionale, come testimoniato dalle prestigiose presenze nei suoi album. Ha prodotto anche per il teatro e per il cinema. Nel maggio 2022 è stato pubblicato l’album “Intorno a trent’anni revisited”, che vede la partecipazione di Eugenio Finardi, Brunori sas, Stefano di Battista e Setak e che contiene il brano “Buonanotte dalla luna”, una riflessione di confronto del nostro tempo con il vissuto di Mimmo Locasciulli. Ha anche una sua etichetta discografica con la quale promuove progetti originali e giovani talenti.

Un concerto di Mimmo Locasciulli è sempre un evento particolare. Da quasi quattro decenni, Mimmo conserva le caratteristiche di un artista che nei concerti non si risparmia mai. Un set intenso, romantico e coinvolgente, in cui vengono proposte le canzoni tratte dai suoi più celebri album. Mimmo crea un profondo scambio emotivo con il pubblico, anche grazie alla sapiente combinazione di jazz, pop, rock e folk presente nel suo vasto repertorio.

L’ingresso al concerto è libero con prenotazione al sito:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/mimmo-locasciulli-laquila o direttamente all’ingresso della piazza a partire da un’ora prima l’inizio del concerto, fino a esaurimento dei posti.