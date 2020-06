L’US0 DEI GUANTI CONTRO IL COVID-19 E’ SCONSIGLIATO, LO AFFERMA L’OMS: C’E’ IL RISCHIO CHE AUMENTINO I CONTAGI

Niente più guanti alle mani. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’uso dei guanti è sconsigliato, anzi il loro uso potrebbe anche aumentare il rischio di infezione dal momento che indossandoli ci si sente più sicuri e si è più portati a toccare diverse superfici e a diffondere il possibile contagio di conseguenza. Se molti hanno creduto che i guanti potessero essere uno schermo al virus ora arriva la smentita dagli esperti: «Pertanto, in luoghi pubblici come i supermercati, oltre al distanziamento fisico, l’Oms raccomanda l’installazione di distributori di gel igienizzante per le mani all’ingresso e all’uscita. Migliorando ampiamente le pratiche di igiene delle mani, i paesi possono aiutare a prevenire la diffusione del nuovo coronavirus». Ovviamente l’Oms raccomanda sempre di contattare le autorità locali sull’uso dei dispositivi di sicurezza ma la direttiva dall’istituto arriva in modo chiaro.