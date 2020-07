LUTTO A COLLERCORVINO PER LA MORTE DI DAVIDE CAVALLONE, AVEVA 48 ANNI

Lutto a Collecorvino per la scomparsa di Davide Cavallone, 48 anni. L’uomo era in attesa di un trapianto, ma Sabato ha accusato un malore, subito è stato trasportato in ospedale dove purtroppo è morto.

Una notizia che ha gettato nello sconforto e suscitato profonda commozione in tutta la città, dove l’uomo era conosciuto e stimato.

In tanti si sono stretti attorno ai famigliari, alla moglie e alle tre figlie in occasione dei funerali. In tantissimi hanno voluto partecipare alle esequie per ricordare questo uomo buono e rispettato da tutti.