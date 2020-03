Lutto a Luco dei Marsi. Moderna Ciocci, giovane mamma muore a 42 anni

Moderna Ciocci

foto: MarsicaLive

Luco dei Marsi. Moderna Ciocci, 42 anni, non ce l’ha fatta. La scorsa notte è deceduta, a causa di una malattia, nell’ospedale di Avezzano. Il dolore per la perdita ha scosso l’intera comunità di Luco dei Marsi. La giovane donna lascia un bambino di 14 anni. Centinaia i messaggi di affetto lasciati su facebook da amici e parenti, unico modo per porgere l’ultimo saluto, in quanto i funerali non si potranno svolgere in base a quanto previsto dalle nuove norme dettate dall’emergenza del coronavirus.