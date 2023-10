LUTTO A PESCASSEROLI PER L’IMPROVVISA SCOMPARSA DEL MAESTRO DI SCI FRANCESCO FINAMORE, AVEVA 52 ANNI

Lutto a Pescasseroli per la scomparsa di Francesco Finamore., morto a causa di un improvviso malore mentre si trovava in autostrada.

Finamore, noto maestro di sci marsicano aveva 52 anni, membro della Scuola Italiana Sci di Pescasseroli.

Una notizia che ha scosso l’intera marsica e non solo, Finamore infatti era molto conosciuto e stimato, apprezzato per le sue innate doti di maestro di sci lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto.