LUTTO NELLA MARSICA PER LA SCOMPARSA A 69 ANNI DEL PROFESSOR ENZO D’ALANNO

Lutto nel mondo della scuola per la scomparsa a 69 anni del professor Enzo D’Alanno, docente, oggi in pensione, di storia e filosofia presso il Liceo Classico “A. Torlonia”.

Il professor D’ Alanno è deceduto a causa di un improvviso malore che lo ha colpito mentre si trovava nella sua abitazione. Una notizia che si è subito diffusa in tutta la marsica suscitando profonda commozione.

“Una domenica dall’umore e sapore amaro”, ha scritto in un lungo post il Sindaco di Pescina Mirko Zauri. “Questa mattina in una veloce camminata tra le persone della nostra città è emerso chiaro e percettibile, il rammarico della gran parte della comunità per la scomparsa improvvisa legata ad un malore che non ha lasciato scampo al caro professore Enzo D’Alanno.

Malore avvenuto presso la propria abitazione in uno dei momenti più belli per un uomo, per un nonno che giocava con il proprio nipote…

Molto il rammarico per la bella persona che era e che è stata, sia a livello professionale vista la sua lunga presenza lavorativa presso il liceo classico A. Torlonia di Avezzano come insegnante di storia e filosofia, ma anche per il suo contributo che ha dato alla comunità pescinese e marsicana.

Scatto rubato su Facebook in una giornata tra amici…amici con la quale amavi trascorrere il tempo libero da impegni personali.

Onorato di aver conosciuto una persona distinta per il suo grande equilibrio, per la sua eccellente cultura e per il rispetto che portava sotto ogni punto di vista verso il prossimo.

Ciao caro Professor Enzo, quell’ultimo caffè con te condiviso non troppo tempo fa, con scambio di battute e sorrisi avrà ancora un lungo sapore piacevole e indimenticabile.

Un abbraccio all’intera famiglia alla quale rivolgo le mie più sentite condoglianze.

Per il resto riposa in pace caro Professore”.

I funerali del professore verranno celebrati domani, alle 15, nella Chiesa di San Giuseppe a Pescina.