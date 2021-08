LUTTO NELLA MARSICA PER LA SCOMPARSA DELLA PICCOLA FLAMINIA

Luco dei Marsi e l’intera marsica piangono la scomparsa della piccola Flaminia Lorusso, la bimba di due anni e mezzo morta domenica all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

La piccola era purtroppo affetta da una grave malattia, una notizia, quella della sua scomparsa che ha suscitato profonda commozione in tutto il territorio.

“Ci sono notizie che non si vorrebbero mai apprendere, che oscurano la terra e che lasciano sgomenti e senza fiato”, ha scritto il Sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa sulla sua pagina Facebook. “ Come un fiore spezzato appena all’alba della primavera della vita, la piccola Flaminia si è spenta a neanche tre anni, dopo una strenua battaglia contro una rara patologia. Non ci sono parole sufficienti a esprimere il cordoglio per questa tragedia, né sufficienti a essere di qualche conforto ai genitori, Valentina e Matteo, ai nonni, ai familiari tutti. A loro arrivi, con le mie più sentite condoglianze, quelle dell’Amministrazione e dell’intera Comunità luchese, il più forte ideale abbraccio. Riposa in pace piccolina”.