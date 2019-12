MAGIA DI LUCE, A LUCO DEI MARSI IL GRAN CONCERTO DI FINE ANNO TRA MUSICA E POESIA

Finale d’anno in bellezza a Luco dei Marsi con l’evento a tema: “Magia di Luce, Gran Concerto di Fine Anno”, in programma per sabato, 29 dicembre, alle 21, nella chiesa di San Giovanni Battista.

A siglare, per il 2019, l’offerta degli eventi culturali “Stelle di Natale”, promossa dall’Amministrazione comunale, una formazione d’eccezione: Ilenia Lucci, affermato soprano di caratura internazionale, affiancata da Stefano Mammarella, flauto; Danilo Di Paolonicola, fisarmonica, e Angelo Fina, di origine luchese, pianoforte, musicisti di riconosciuta, e applauditissima, valenza.

Sarà un concerto speciale, in cui si dipanerà, sotto le volte della maestosa chiesa, la trama della rappresentazione di ideali “luci” che, dal Natale, conducono al nuovo anno – istanze di rigenerazione, speranze, sogni, poesia – tessuta dalla musica e dal canto e accompagnata dai contributi della pluripremiata poetessa marsicana Maria Assunta Oddi.

L’evento è organizzato dalle associazioni culturali “Mario Lucci – musica e cultura” e “Lucus”, con la direzione artistica di Ilenia Lucci e il coordinamento di Franco Santellocco Gargano. “Non potevamo scegliere chiosa migliore all’offerta culturale per queste Festività, per quanto riguarda il 2019”, ha sottolineato la sindaca Marivera De Rosa, “Quello della luce è stato il filo conduttore della nostra idea per il periodo natalizio di quest’anno, dalla decorazione delle piazze centrali, al focus sugli argomenti più importanti e adeguati al periodo: svago per i più piccoli ma anche cultura e musica di livello, nell’intento di richiamare i significati più profondi e più veri delle Festività, con lo sguardo verso il nuovo anno e l’auspicio che sia di rinnovata speranza e, appunto, di nuova luce per tutti. Rinnovo l’invito a partecipare, con gli auguri a tutti di un 2020 generoso del meglio”.