Magliano de’ Marsi si prepara a vivere la magia del Natale con i Mercatini di Natale 2024 a cura della Pro Loco

Magliano de’ Marsi – La Pro Loco di Magliano de’ Marsi, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è lieta di invitare residenti e visitatori a un evento imperdibile: i tradizionali Mercatini di Natale, che si terranno il 7 e l’8 dicembre 2024, a partire dalle ore 10:30, nella splendida cornice di Piazza San Luigi Orione.

Due giornate di festa, magia e tradizione, dove la piazza si trasformerà in un incantevole villaggio natalizio, offrendo a grandi e piccini un’atmosfera unica. Sarà possibile passeggiare tra gli stand di artigianato, prodotti tipici e idee regalo, mentre il cuore della piazza ospiterà numerose attrazioni che renderanno l’evento ancora più speciale.

Spettacoli per tutti i gusti: trampolieri, performance di fuoco, esibizioni natalizie e la presenza della Casa di Babbo Natale che accoglierà i bambini per conservare le loro letterine. La magia del Natale si respirerà in ogni angolo, grazie anche agli stand gastronomici che proporranno piatti tipici e dolci natalizi, riscaldando il cuore e lo spirito dei partecipanti.

Il programma è pensato per regalare momenti di allegria a tutta la famiglia, con spettacoli, giochi e tante sorprese che renderanno il fine settimana davvero speciale.

La Pro Loco di Magliano de’ Marsi invita tutti a partecipare a questo evento che coniuga tradizione, cultura e divertimento, creando un’occasione per riscoprire la bellezza del nostro territorio in un’atmosfera natalizia.

Non mancate! Vi aspettiamo in Piazza San Luigi Orione il 7 e l’8 dicembre per festeggiare insieme il Natale!