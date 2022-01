MALTEMPO, OGGI SOSPESE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE AD AVEZZANO

L’ordinanza del vicesindaco Di Berardino riguarda esclusivamente la giornata di lunedì 10 gennaio

Maltempo e rischio ghiaccio, il vicesindaco di Avezzano Domenico Di Berardino ha deciso di sospendere le lezioni delle scuole di ogni ordine e grado, per la giornata di oggi lunedì 10 gennaio 2022 per tutte le scuole pubbliche, private e parificate operanti nel territorio comunale.

L’ordinanza di sospensione delle attività didattiche arriva in ragione delle condizioni meteo avverse e del previsto perdurare delle stesse per le prossime 12-18 ore, anche per evitare il rischio ghiaccio ed i connessi pericoli e disagi alla circolazione che, con i possibili incidenti, potrebbero determinare un ulteriore appesantimento di lavoro nelle strutture sanitarie già gravate dai casi di Covid-19.

In città sono state, naturalmente, attivate le procedure previste nel piano neve, allertando le ditte reperibili ed effettuando un primo intervento di spargimento sale.