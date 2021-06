MAMMA DI 40 ANNI E LA FIGLIA DI 14 TROVATE IMPICCATE IN CASA

Rinvenute impiccate in casa una mamma di 40 anni insieme alla figlia di 14. A fare la drammatica scoperta, il padre che subito ha dato l’allarme. Immediatamente sul posto, sono intervenuti i carabinieri. Il terribile fatto è accaduto nel messinese. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti che stanno indagando sul caso, si tratterebbe di suicidio-omicidio poiché la minorenne aveva problemi a socializzare con i suoi coetanei e la madre viveva con grande preoccupazione queste sue difficoltà, tanto da intervenire più di una volta nel suo contesto classe. Lei era molto apprensiva nei confronti della propria figliola ed era molto preoccupata per il suo futuro. Si legge nella lettera di addio che ha lasciato:<<Porto via con me A….>>.Qualche giorno prima, aveva pubblicato anche un post sulla sua pagina facebook che, qui di seguito, riportiamo:<< Alcuni figli non capiranno mai la tacita supplica di un genitore che ti mette in guardia da qualcosa……Quando un genitore ti chiede di non fumare ti sta chiedendo solo di vivere più di lui. Quando un genitore ti chiede di non uscire con determinate persone è solo perché quelle persone potrebbero farti del male. Quando un genitore ti chiama più volte al cellulare non lo fa perché vuole darti fastidio, è solo che la sua anima freme nel saperti a casa sano e salvo. Un genitore non ti dà mai il peggio né te lo augura.Un genitore ti ama e ti supplica di avere una vita migliore e più felice della propria>>.