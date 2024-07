Mandela Day, il sindaco Giovanni Di Pangrazio “Ambasciatore dei valori dello sport”: premiato a Roma

Il primo cittadino di Avezzano, ieri pomeriggio, premiato con l’onorificenza “Ambasciatore dei valori dello sport”. Dichiara: “Per i ragazzi abbiamo lanciato progetti, percorsi e nuovi luoghi di svago e di vita sociale”. Dopo l’inaugurazione del velodromo, il prossimo mercoledì taglio del nastro per la nuova area fitness zona pineta.

A Roma, ieri, è stata celebrata una nuova edizione del Mandela Day, giornata internazionale dedicata, come ogni anno, alla memoria, ai valori e all’eredità spirituale lasciata dal noto politico e attivista sudafricano.Nell’ambito della manifestazione, che si è svolta nel salone d’onore del Coni, al sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, è stato consegnato il prestigioso riconoscimento “Ambasciatore dei valori dello sport”, per i comprovati meriti sportivi e sociali ottenuti attraverso la sua linea programmatica amministrativa. “Ringrazio il Coni e tutti gli organizzatori per questa ‘medaglia al valore’ che non solo viene consegnata alla nostra amministrazione, ma, in verità, a tutta la nostra comunità. – ha commentato ieri il sindaco – Un anno fa, abbiamo lanciato il progetto unico in Italia e in via del tutto sperimentale denominato ‘Comunità coesa, città più sicura’, grazie al sostegno delle forze dell’ordine, degli psicologi, delle scuole, delle associazioni e con la preziosa e fondamentale collaborazione dei prefetti a riposo Di Ruocco e Savina, per lavorare sulle competenze emotive dei giovani e per prevenire fenomeni di violenza, delinquenza o maleducazione. Il progetto si è concluso a giugno con l’arrivo in città del Truck della Polizia Postale”.

Durante il Mandela Day, vengono conferiti riconoscimenti istituzionali ad atleti, artisti e a personalità impegnate nel sociale, nello sport e nelle politiche ambientali. L’evento è stato promosso anche quest’anno da OPES, in sinergia con l‘Unione Nazionale Veterani dello Sport e con la Nuova Accademia Arti, Scienze e Professioni di Firenze. È patrocinato da Sport e Salute Spa, CONI, CIP e Regione Lazio. “Nel corso di questo secondo mandato – ha spiegato Di Pangrazio ieri alla platea – abbiamo voluto rafforzare il binomio sport e sociale, dedicandoci soprattutto ai ragazzi della nostra città. Abbiamo reso Avezzano ancora più accogliente e abbiamo creato nuovi spazi di vita, nuove opportunità di svago e nuove piattaforme fisiche e reali di scambio sociale, alternative a quelle spesso diseducative dei social. In questa cornice, si è inserita la manifestazione “Avezzano città della cultura in movimento”, contenitore sempre più grande e caleidoscopico che è riuscito a mettere insieme sport, attività culturali, ricreative e formative per adulti, bambini e persone con disabilità. Il Comune si pone da sempre al fianco degli attori e dei costruttori di socialità del nostro territorio: prime fra tutte – ha sottolineato – sono senza ombra di dubbio le associazioni sportive della città, che tanto fanno tutti i giorni per i giovani, soprattutto per quelli più fragili. Lo sport è salute ed è cultura”. L’amministrazione comunale avezzanese, quindi, è stata premiata perché ha saputo distinguersi per l’impegno profuso in ambito sociale. Ha preso parte, ieri, alla premiazione anche il padrone di casa, il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Avezzano, dagli organizzatori, è stata definita anche come una “città-faro” dal punto di vista dello sport, grazie anche al progetto della Cittadella dello Sport, che è la più grande d’Abruzzo e che è situata in zona pineta; “una linea di sviluppo – ha argomentato il sindaco – che va avanti e che continua a centrare nuove mete, l’ultima in ordine di tempo, quella del velodromo all’aperto e quella del velodromo coperto. Nella Cittadella dello Sport di Avezzano, capoluogo marsicano, si possono praticare tutti gli sport: dal nuoto al tennis, dal ciclismo al padel fino a toccare anche la pallacanestro, con il recente taglio del nastro del campo da basket “3X3” in arena. Lavori in corso anche allo Stadio dei Pini, con la posa in opera della nuova pista. La Marsica, per tutte le potenzialità e le opportunità che ha, è una regione nella Regione – ha concluso Di Pangrazio – e lo sport, in questi ultimi tempi, è stato davvero la direttrice principale per poterci mettere in comunicazione con i grandi centri della nostra Penisola: da Roma a Napoli, da Torino ad Ancona. Ringrazio, infine, i cittadini: questa benemerenza è dedicata anche a loro, che scelgono, tutti i giorni, di far parte di questo percorso del benessere urbano, collaborando, consigliando e sposando con intelligenza tutte le nostre novità e progettualità”.