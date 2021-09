MAROCCHINO NEL 2010 TRAVOLSE CON LA SUA AUTO, UCCIDENDOLI, 8 CICLISTI: ARRESTATO ORA PER UN ALTRO OMICIDIO STRADALE

La nuova ordinanza riguarda un incidente del 6 settembre: il giovane era alla guida, l’uomo che era in auto con lui è morto nell’impatto. Dagli accertamenti eseguiti dalla polizia è emerso che l’uomo viaggiava ad una velocità superiore al limite consentito. El Ketani è stato individuato nell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove si trovava ricoverato per le conseguenze dell’incidente verificatosi sulla statale 280. In un primo tempoil marocchino era stato ricoverato nell’ospedale di Catanzaro, che aveva lasciato, contro il parere dei medici, firmando il foglio di dimissioni. Le indagini che hanno portato al nuovo arresto di El Ketani sono state condotte dalle Squadre mobili di Catanzaro e di Bologna e dalla polizia stradale. L’uomo, residente a Gizzeria, nel 2010 era alla guida di una vettura che piombò addosso ad un gruppo di dieci ciclisti che percorreva una strada interna del lametino, in località Marinella a Sant’Eufemia. Otto di loro morirono e due rimasero feriti. Anche allora dagli esami emerse che l’uomo era sotto l’effetto di stupefacenti. Per quell’episodio fu condannato a 8 anni.