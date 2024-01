MARSICA IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI BARBARA DE GASPERIS

Un grave lutto ha colpito l’intera Marsica che oggi piange la morte di Barbara De Gasperis, scomparsa a soli 47 anni. La donna è scomparsa a causa di una malattia.

“Notizie che non vorresti mai sentire…Persona buona e gentile, la tua assenza sarà per noi tristezza senza fine”, è stato uno dei post pubblicati sul Gazettino Trasaccano, giornale locale di informazione. “Riposa in pace Barbara de Gasperis , non ti dimenticheremo mai. Un forte abbraccio ai familiari”