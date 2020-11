MARSICA. EMERGENZA SANITARIA, L’APPELLO DI DE PRATTI A RICHIAMARE AL SERVIZIO MEDICI ED INFERMIERI

Un appello arriva dal Dottore Ezio De Pratti, già primario al reparto UTIC e cardiologia dell’ospedale di Sulmona. Un regolamento, elaborato dalla ASL, che consenta di richiamare al servizio medici ed infermieri per far fronte a questa emergenza di portata enorme.

Riportiamo integralmente il post:

Ho letto quello che è stato pubblicato alcune ore fa circa lo sgomento del sig Di Natale Enzo e ripreso da più parti . Non posso che esprimere solidarietà ed aggiungere:

ma come CAXXO si fa ad essere in questa situazione ?

I pazienti pronto soccorso 🏥 non COVID li mandiamo a Tagliacozzo e Pescina insieme agli ambulatori ? Insieme a tutti gli altri medici specialisti ?Poi li ricoveriamo . Anzi no , li mandiamo a L’Aquila oppure dove ?

Per me le cose andrebbero risolte in modo più semplice ed utile .

L’Ospedale di Avezzano deve funzionare per tutte le patologie assolutamente . I COVID basso rischio gestiti a casa da Medici “ poi vi dico pure quali “ . I pazienti da ricovero non intensivo Tagliacozzo Pescina ed in minor misura Avezzano .

I pazienti di terapia intensiva allestire subito rianimazione anche da campo ad Avezzano . Ma tutti gli altri reparti specialistici devono funzionare.

I medici ci sono e tanti ed io sono uno di quelli che se chiamato insieme ad altri Chirurgo Internista può dare un contributo certamente a smaltire il Pronto Soccorso .

Aprire una sottoscrizione di Volontari già ospedalieri e lavorare subito.

Il resto delle chiacchiere stanno a zero . Questa è la solidarietà no le mascherine e la televisione o aggredirsi tra cani come fanno taluni in politica.

Ma qualcuno si rende conto ? I Medici di famiglia devono essere attrezzati subito insieme ad altri Medici che hanno esperienza pure se in pensione come me se chiamati ad aiutare si devono rendere disponibili ed io lo sono ma a condizione di dare direttive precise ed eseguibili .In 10 Medici esperti sincronizzati col Pronto Soccorso ⛑ per alleggerire il gravoso lavoro esistente per le guardie e velocizzare le dimissioni accelerando così il turnover dei casi clinici .Cardiologo Chirurgo ed internista come supporto ripeto al Pronto Soccorso .Anestesista se a necessario e disponibilità delle diagnostiche .

Sono certo che funziona ma ci vogliono più fatti e meno chiacchiere .Meno politica ma assunzione di responsabilità ed è in questo momento che si faccia avanti la solidarietà.

Basta , per me , così sottolineo che è il mio pensiero supportato dai fatti .

Non sono Salvatore della patria ma so bene che cosa è e come funziona il Pronto Soccorso Avezzano Pescina e Tagliacozzo . Aiutiamoci .

Vediamo adesso chi raccoglie il messaggio 😊

Buona serata a tutti e soprattutto un una preghierina per chi in questo momento sta soffrendo e la Madonnina nostra ci aiuta.