MARSICA. LA REGIONE INTERVIENE SULLE AREE DOVE È AUMENTATO L’INDICE RT, NO ZONA ROSSA, MA ARANCIONE CON MAGGIORI RESTRIZIONI

L’ incremento nell’aquilano dell’ Rt salito ampiamente sopra l’1, ha portato la Regione ad aumentare le restrizioni. Da lunedì prossimo nella provincia dell’Aquila scattano le restrizioni in comuni importanti come Celano, Castel di Sangro e Tagliacozzo.

Stesso discorso anche per altri Comuni della Regione, Di seguito l’elenco completo dei comuni soggetti a maggiori restrizioni che, si ricorda, non sono quelle previste dalle ‘zone rosse’ del Decreto Draghi, ma quelle già in essere da tempo in Abruzzo.

Sono soggetti a restrizione i Comuni di Capitignano, Castelvecchio Subequo, Pizzoli, Sante Marie, Prezza, Pratola Peligna, Tornimparte, Magliano dei Marsi, Tagliacozzo, Celano, Castel di Sangro e San Benedetto dei Marsi.