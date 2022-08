MARSICA. LUTTO PER LA SCOMPARSA DI DON RENZO MEUTI

Lutto nella marsica e nella valle roveto per la scomparsa di don Renzo Meuti.

È stato accolto nella Casa del Padre don Renzo Meuti, originario di Pereto.

Don Renzo nasce a Pereto il 13 gennaio 1940 e viene ordinato sacerdote il 22 febbraio 1964 in seno all’ordine dei Trinitari. I primi anni dopo l’ordinazione sarà insegnante a Livorno, in seguito parroco di Palestrina, per circa un ventennio. Nel 1985 chiede ed ottiene l’incardinazione come sacerdote secolare nella Diocesi di Avezzano. Qui rivestirà il ruolo di parroco nelle parrocchie di Ovindoli e Rovere per circa 20 anni. Nel 2006 gli viene affidata la parrocchia di Rocca di Botte e, nel 2010, gli è chiesta la cura della comunità di Pereto.

In comunione di preghiera con i confratelli e i famigliari tutti. Riposi in pace.

Don Renzo ha insegnato per molti anni anche presso l’ITC Galileo Galilei di Celano, dove ha lasciato un ottimo ricordo di se. Un professore che sapeve stare dalla parte degli studenti, una figura che mancherà moltissimo a tutti.