Marsica. “Mamma Sogni d’Oro”: il servizio operativo con novità per sabato 11 

Sabato 11 gennaio torna operativo il servizio di trasporto notturno gratuito “Mamma Sogni d’Oro”, promosso dall’Unione dei Comuni Montagna Marsicana per garantire la sicurezza stradale e offrire un’alternativa sicura alla guida dopo le serate nei locali. Tra le novità di questa settimana, i bus effettueranno fermate presso i locali Ruvido e Fragile, che hanno confermato la loro adesione al progetto. Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo di ridurre i rischi di incidenti stradali, offrendo ai giovani un servizio comodo e accessibile. Inoltre, a bordo delle navette, i ragazzi troveranno dei biglietti speciali che permetteranno di usufruire di sconti nei locali che partecipano all’iniziativa. Un incentivo in più per scegliere il trasporto sicuro e sostenibile. Le navette, organizzate in collaborazione con l’Azienda di Trasporto Unico della Regione Abruzzo (TUA), garantiranno percorsi puntuali e programmati, collegando i comuni dell’Unione alla città di Avezzano. Con “Mamma Sogni d’Oro”, l’Unione dei Comuni continua il suo impegno per sensibilizzare i giovani sull’importanza della sicurezza stradale e della responsabilità, costruendo una cultura della mobilità sicura e sostenibile.