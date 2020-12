MARSILIO RICEVUTO DAL PAPA, BUFERA SUL MANCATO USO DELLE MASCHERINE

Questa Mattina il Presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio è stato ricevuto da Papa Bergoglio, è polemica sui social per il mancato uso della mascherina da parte sia del Presidente sia dal Papa.

Riportiamo il post della pagina della Regione Abruzzo al di sotto del quale si sono scatenati i commenti più disparati:

Marsilio ricevuto in udienza da Papa Francesco Questa mattina, una delegazione della Diocesi Teramo-Atri, insieme al Presidente Marco Marsilio e all’Assessore Pietro Quaresimale, è stata ricevuta in udienza dal Santo Padre in previsione dell’inaugurazione dell’albero di Natale e del presepe artistico di Castelli allestiti in Piazza San Pietro, in programma oggi pomeriggio. Con l’occasione, il Presidente Marco Marsilio ha recato in dono una riproduzione del rosone della Basilica di Collemaggio dell’Aquila, e nel ringraziare il Sommo Pontefice per il previlegio concesso, ha auspicato quanto prima di poter ospitare in Abruzzo il Santo Padre.