MASSA D’ALBE, ESCURSIONISTI SCOMPARSI, PORTATI IN QUOTA UN GATTO DELLE NEVI ED UN GEORADAR PER ACCELERARE OPERAZIONI DI SOCCORSO

Continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per trovare i quattro escursionisti dispersi sul Velino. Questa mattina, per accelerare ancora di più il lavoro dei soccorritori, sono stati portati in quota un gatto delle nevi ed un georadar, quest’ultimo messo a disposizione dall’ingegner Piera Fracassi.

Da questa mattina i soccorritori stanno, come fatto già in questi altri quattro giorni, battendo l’area senza risparmiarsi, con loro l’intera marsica e l’Abruzzo che pregano per i quattro scomparsi.