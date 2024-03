Massa D’Albe – Il Sindaco è smarrito e confuso

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei consiglieri Marco e Gianluca Di Pangrazio.

Nelle ultime e uniche dichiarazioni che Sindaco e Colleghi Consiglieri hanno fornito a

mezzo stampa come motivazione della revoca delle deleghe dei Consiglieri Marco e

Gianluca Di Pangrazio ci sono tante parole ammucchiate a rappresentare nulla di più che

un capovolgimento della realtà, nonché accuse denigratorie, basse, bassissime, da cui

mai pensavano di doversi difendere.

Hanno accusato l’ex Vicesindaco Marco Di Pangrazio di non essere presente.

Innanzitutto, il Sindaco Nicola Blasetti quando ha accolto la sua candidatura sapeva

benissimo e aveva accettato che per motivi di lavoro Marco sarebbe stato fisicamente

distante. Evidentemente allora poco importava, anzi gli è stata fatta una corte spietata per

il suo appoggio, perché così il Sindaco si sarebbe assicurato il suo ampio bacino di voti,

nonché il suo pubblico sostegno.

Inoltre, nonostante la distanza, l’attività amministrativa dell’ex Vicesindaco è stata

costante, attenta e produttiva, ottenendo risultati che i cittadini attendevano da

decenni (antenna per la rete telefonica, attraversamenti pedonali, finanziamento per il

borgo medievale di Alba Fucens, illuminazione pubblica, Cammino dei Briganti). Questa

capacità di lavoro con gli uffici comunali, basata su una proficua coordinazione fatta di

mail, videochiamate, connessioni online (che nel 2024 sono possibili), evidentemente ha

suscitato fastidio e gelosia, tant’è vero che, negli ultimi giorni, il Sindaco ha addirittura

accusato Marco Di Pangrazio di “oberare” gli uffici con bandi, progetti e finanziamenti. Ma

allora non è vero che è assente!? Allora è presente ed efficace! Avranno le idee un po’

confuse se si contraddicono così facilmente…

Per di più ha poco senso essere presenti fisicamente se l’unica attività di cui il Sindaco e

i suoi accostati si sono occupati negli ultimi mesi è stata quella di denigrare, sminuire e

voler rimuovere i professionisti responsabili degli Uffici, paralizzando la vita comunale,

andando in giro per i Comuni Marsicani invitando tecnici in sostituzione (ci sono richieste

ufficiali firmate in calce) e creando dissapori con e all’interno degli altri Enti. Tutto questo

non si sa con quale scopo, visto che un mese prima si era votato per la conferma e

addirittura il raddoppio delle ore lavorative dei Responsabili. E se Marco e Gianluca Di

Pangrazio avessero davvero rappresentato l’unico ostacolo alla rimozione dei

Responsabili, ora che il Sindaco li ha sostituiti con una nuova Giunta, dov’è la delibera per

sollevare “finalmente” i tecnici dall’incarico? Quante contraddizioni…

Li hanno accusati di personalismi. MAI! Non c’è MAI stata una smania di protagonismo.

Marco e Gianluca Di Pangrazio hanno sempre e soltanto lavorato per i cittadini e per

le comunità! I risultati parlano: loculi cimiteriali, aree verdi, stazioni di ricarica per le auto

elettriche, eco-compattatori, Festiv’Alba, riduzione delle imposte per le attività commerciali,

eventi, convenzioni, piazzette, marciapiedi. Sono loro che devono rispondere di interessi

personali quando Sindaco e Colleghi Consiglieri volevano assumere a spese del

Comune una mistica figura classificata dapprima come “Comunicatore” comunale, poi

come segretario personale del Sindaco e poi ancora come addetto a servizi non meglio

specificati, che forse invece doveva servire chissà a quali scopi….

Non ci venissero a parlare di buona amministrazione. Non ci venissero a parlare di

trasparenza.

Mentre loro denigrano, parlano e si riempiono di contraddizioni, Marco e Gianluca Di

Pangrazio rispondono con i fatti, hanno sempre fatto così. Il loro operato è innegabile, i

risultati sono sotto gli occhi di tutti. I cittadini sono testimoni. Gli Uffici sono

testimoni. Per questo erano scomodi, motivo di gelosia e di invidia, e li hanno rimossi. Né

più, né meno. E’ inutile che si continuano a nascondere dietro false accuse.

E un Sindaco che si riempie di contraddizioni e si lascia trascinare da sentimenti di invida

e di gelosia (come da lui stesso ammesso!!!!!) forse non è adatto al ruolo che riveste.