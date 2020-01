Massa D’Albe. Lando Antonio e Giulia festeggiano 70 anni di matrimonio

Di seguito un pensiero del nipote Giuliano Pietrangeli

Massa d’Albe

15/01/1950 – 15/01/2020

Grande festa a Massa D’Albe, sabato 18 gennaio, per festeggiare il settantesimo anniversario di matrimonio di Lando Antonio Pietrangeli e Giulia Di Bastiano, che nel lontano 1950, a 20 anni, si promisero amore eterno. Erano i tempi del dopoguerra, anni di ricostruzione e speranze: Lando e Giulia, insieme, hanno attraversato 70 anni di storia del nostro paese, vissuto l’Italia del boom economico e del benessere, quella del terrorismo e delle grandi innovazioni tecnologiche, e assistito alla trasformazione, sotto i loro occhi, dell’Italia e del Mondo. Il loro amore li ha sempre tenuti insieme, abbracciati, proprio come le meravigliose montagne che hanno fatto e continuano a fare da sfondo alla loro storia: il Velino e il Cafornia. Certo, gli acciacchi dell’età non mancano, ma col sostegno reciproco marito e moglie continuano ad andare avanti.

Oggi Lando e Giulia, tra l’affetto dei loro cari e dell’intera comunità, si preparano a festeggiare le Nozze di Ferro. Per noi giovani, abituati a un mondo che quasi ci impone di consumare tutto in pochi attimi, l’amore e il legame di mio nonno e di mia nonna rappresentano un ideale concreto a cui tendere, un modello di cura e amore, un esempio di vita e fedeltà donato e da tramandare.

Un breve pensiero dal nipote Giuliano Pietrangeli.