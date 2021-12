MASSA D’ALBE, TUTTO PRONTO PER NATALE 2021

Il Natale non è soltanto una data, il Natale è un luogo, spesso intimo, chiuso nei nostri cuori e non c’è cosa più bella di un cuore che viene aperto agli altri.

Dicevamo, quindi, non è una data ma un luogo, un luogo che racconta la storia di uno dei paesi più belli della Marsica, esteso sul territorio di Massa d’Albe, Forme ed Alba Fucens.

Massa d’Albe è un comune situato alle pendici del Monte Velino, il nostro gigante, adorato , amato, venerato.

Ed è proprio a Massa d’Albe che raccontiamo di un Presepe vivente, il paese che ha le sembianze di un presepe già al primo cadere della neve nel freddo Inverno, che rende tutto magico e suggestivo agli occhi di chi guarda.

Ma il paese non è soltanto un luogo fisico, è una comunità di persone che hanno svolto e continuano a svolgere gli antichi mestieri, che sono la testimonianza del passato e la riconferma del presente.

A darvi il benvenuto è il nostro giovane Pino all’ingresso del paese, a testimonianza che una rinascita è sempre possibile e a cui la gente del luogo ha affidato il compito di custodire la memoria di suo padre, il centenario pino , simbolo del paese, purtroppo caduto nel Febbraio del 2019 a causa del maltempo.

Ed è proprio in questo meraviglioso borgo, quest’anno, che fino al 6 Gennaio 2022 , grazie a queste persone, è possibile ammirare i vari presepi nati tra le strade del paesino dando luogo a “Presepi sotto il Velino”.

Dal fontanile di Corona,( il vecchio lavatoio), al forno del paese, ai vicoli del borgo.

A Forme nel Rifugio Casale da Monte, nei mandorli nelle terre alle pendici di Cafornia e nella Chiesa di San Nicola di Bari ad Alba Fucens.

Il 26 Dicembre (tempo permettendo) , ci sarà il presepe vivente sulla strada principale, nella piccola piazzetta di fronte allo storico Bar Ciccio con i figuranti lungo la via con gli antichi mestieri.

Invitiamo tutti i marsicani a svestirsi della quotidianità e di entrare in un mondo magico che alberga da sempre nei nostri cuori e che in fondo dobbiamo solo imparare a guardarlo e fissarlo nel nostro cuore, quale periodo migliore se non quello della Natività?

Vi aspettiamo.

Pro Loco Massa D’Albe

Associazione L’Aquilone

Gruppo Alpini Massa D’Albe

Associazione Hathor