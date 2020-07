MASSIMILIANO ROSOLINO A LE NAIADI CON IL CAMP “ONDA MAX”

Pescara – Il campione olimpico, Massimiliano Rosolino, ha scelto il centro sportivo Le Naiadi per la seconda edizione del suo swim camp “Onda Max”.

Da lunedì 6 luglio a domenica 12 luglio, oltre 50 ragazzi di diverse età, saranno impegnati tutte le mattine, tra palestre, piscine e parco de Le Naiadi, in allenamenti specifici, in acqua e a secco, insieme a Rosolino. Un’occasione preziosa per i partecipanti che avranno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa, acquisendo direttamente dal campione di nuoto, le tecniche che, insieme a perseveranza e talento, lo hanno reso un atleta dai grandi traguardi raggiunti.

Il camp, infatti, vuole essere, non solo una settimana in cui misurarsi a livello atletico, ma una vera scuola di vita sportiva per chi ama il nuoto e tutto ciò che significa, far parte del settore.

“È un piacere ospitare questo evento sportivo a Le Naiadi”, ha dichiarato il direttore generale, Nazzareno Di Matteo, “abbiamo incontrato Rosolino qualche settimana fa e subito siamo stati entusiasti di mettere a disposizione i nostri spazi per una settimana di sport, crescita e divertimento. Avere un nuotatore del suo calibro ci rende orgogliosi e, per questo, stiamo organizzando dei momenti di incontro anche con gli atleti delle società sportive che, ogni giorno, si allenano a Le Naiadi, per offrire loro l’opportunità di conoscere il campione e, magari, ascoltare qualche consiglio per raggiungere grandi risultati nel mondo del nuoto”.