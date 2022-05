Medaglie e qualificazioni nazionali per Karate Doschi

Domenica 8 maggio si sono svolte a Pescara le fasi regionali di qualificazione per i Campionati Italiani riservati alle classi Juniores ed Esordienti.

Ottimi risultati per la Karate Doschi che conquista 3 medaglie su 3 atleti partecipanti.

Nella fascia Juniores, oro per Carola Federici e argento per Domenico Lusi. Nella fascia Esordienti, oro per Emanuele Fracassi.

In virtù di questi piazzamenti, Carola e Domenico disputeranno la finale nazionale Juniores in programma i prossimi 20-22 maggio, insieme ai compagni di Squadra Diego Fracassi e Marco D’Innocenzo, qualificati di diritto in ragione dei risultati ottenuti ai Campionati Italiani 2021.

Emanuele, invece, disputerà la finale nazionale Esordienti i prossimi 3-5 giugno. Il Maestro Sauro Doschi, esprime profonda soddisfazione e orgoglio per i suoi validi atleti che, anche stavolta, hanno centrato tutti gli obiettivi