MERCATINI A TEMA HARRY POTTER, ALL’AQUILA “FUFFI” DA ADOTTARE E CROCCOCIALDA

L’AQUILA – Non senza un pizzico di fantasia – che d’altra parte è l’essenza dell’intera kermesse – ci sarà anche la possibilità di adottare un Fuffi, il cane a tre teste tra le creature magiche della celebre saga fantasy, nel fine settimana a L’Aquila ai Mercatini di Natale a tema Harry Potter.

Alla villa comunale, infatti, che da venerdì a domenica farà da sfondo alla manifestazione organizzata da L’Aquila Young, ci sarà uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe: coinvolti l’associazione Lega del cane, che coi propri volontari e le guardie zoofile sarà presente venerdì pomeriggio e domenica per raccontare il proprio lavoro e far conoscere la struttura che ospita 400 cani, e il servizio veterinario della Asl, che nella giornata di sabato sarà presente con le foto dei cuccioli del canile sanitario per sensibilizzare all’adozione e dispensare consigli utili sulla gestione degli animali.

Per l’occasione, inoltre, è stata realizzata una speciale biscottiera a fuoco con la quale è possibile realizzare la “Ferratella di Harry Potter”: dalle sapienti mani dell’artigiano Massimo Della Morte è nato un ferro con lo stampo raffigurante una reinterpretazione delle casate di Hogwarts, la scuola di magia immaginaria che costituisce l’ambientazione principale della serie di romanzi di Joanne Rowling. Con lo strumento è possibile realizzare le “Croccocialde” che sarà possibile degustare ai Mercatini.

Negli spazi rinnovati della villa comunale e nel piazzale dell’Emiciclo, dunque, tre giorni all’insegna dell’intrattenimento con escape room, street food, games e scuola di magia, novità di questa seconda edizione.

Organizzata in collaborazione con il Comune, l’Associazione italiana cultura e sport (Aics), l’Unione coltivatori italiani (Uci) e Abruzzobooking, la kermesse si comporrà di un’area espositiva dedicata ad artigiani, hobbisti, commercianti a tema potteriano e natalizio, un’area street food coperta e riscaldata dove sarà possibile degustare prodotti tipici ma non solo, e un’area magic in cui si potrà vivere in una vera scuola di magia.

A partire dalle 17,00 del venerdì fino alla domenica sera, maghi, personaggi potteriani, animali fantastici e tante sorprese animeranno i Mercatini, aperti dalle 10 alle 23 con ingresso libero.

Nell’area magic si potrà vivere una vera scuola di magia, tra incantesimi, lezioni di magia e pozioni, misteri e creature fantastiche. Un weekend di puro divertimento in cui 100 ragazzi dai 6 ai 17 anni potranno vivere in prima persona le emozionanti esperienze dei libri e dei filmi come veri protagonisti della storia. Per la scuola di magia i posti sono limitati e a pagamento, per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 331-7383503 o scrivere a [email protected].

Posti limitati e a pagamento anche per l’escape room, adatta a grandi e piccoli (gratuito per i bambini fino a 6 anni), per la quale si possono chiedere informazioni o ci si può prenotare al numero 389-8258638 o scrivendo all’indirizzo [email protected].

In programma anche un torneo di Mini Quidditch Babbano, lo sport inventato presente proprio nella serie di libri di Harry Potter, che si pratica a cavallo di manici di scopa volanti con quattro palle. In questo caso si può partecipare dai 6 anni in su ed è previsto il pagamento di un biglietto: informazioni e prenotazioni al numero 389-8258638.

E ancora, la Sfida delle pozioni magiche, dove sono previsti gadget in regalo (informazioni e prenotazioni al 389-8258638), Il mantello dell’invisibilità (informazioni e prenotazioni 389-8258638), Le visioni magiche della Cooman (389-8258638), Dr Potter (389-8258638).

Tra gli altri eventi, in programma anche I maghi e la sfilata Cosplay, sabato 21 dicembre dalle 18,30 (gratuito ma previa iscrizione al numero 348-2764494), Edvige e i suoi amici fantastici, Albus e le fiabe magiche.

Per alloggiare a L’Aquila nelle tre giornate, godendo così anche del clima natalizio della città in rinascita nel decennale del terremoto, si possono chiamare i numeri 085-4971283 o 328-1646402 o connettersi all’indirizzo http://www.abruzzobooking.it/mercatini-di-natale-di-harry-potter/.