MESSA IN VENDITA LA CLINICA L’IMMACOLATA DI CELANO, ALLARME E PREOCCUPAZIONE TRA DIPENTI, I SINDACATI CHIEDONO CHIAREZZA, LA LEGA HA PRESENTATO UN’ INTERROGAZIONE COMUNALE URGENTE

Una notizia che girava da tempo, ma nessuno l’aveva mai confermata. Un silenzio grave e colpevole di chi sapeva e ha preferito tacere. Ora i fatti sono venuti a galla, la struttura sanitaria, gestita dai Gemelli è sul mercato in attesa che arrivi un compratore.

Una situazione, quella della clinica celanese che sta preoccupando moltissimo i sindacati che chiedono a gran voce di conoscere come stanno realmente le cose e soprattutto i dipendenti, i quali già hanno ricevuto in ritardo gli stipendi di Dicembre e che come è facile immaginare, temono per il loro posto di lavoro.

Una notizia che ha innescato una serie di reazioni politiche, i Consiglieri Comunali della Lega, Eliana Morgante e Cesidio Piperni, hanno presentato un’interrogazione urgente al Consiglio Comunale.

Nel documento i due esponenti del partito che fa capo a Matteo Salvini, hanno chiesto all’amministrazione Comunale, quali iniziativa ha messo in atto per affrontare tale situazione, perché il Sindaco Settimio Santilli ad oggi non ha detto nulla su una situazione così seria e grave e come mai, né il primo cittadino e tantomeno un suo delegato abbia preso parte all’incontro che si è svolto tra la proprietà e i sindacati.

La clinica L’Immacolata, è una delle strutture sanitarie all’avanguardia sua sotto il punto di vista tecnologico che come professionalità impiegate al suo interno. Una realtà importante non solo per la marsica, ma per l’intero centro Italia. A Celano infatti arrivano per farsi curare anche da fuori regione.

Celano, già fortemente provata dalla crisi economica e la dismissione di importanti realtà produttive (Zuccherificio, Officine Maccaferri ed altre), non può permettersi di perdere, nell’indifferenza generale, anche questa importante risorsa occupazionale e sanitaria.