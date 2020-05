Meteo. Affluisce aria più fresca, piogge e temporali da venerdì. Inizio Giugno instabile

Meteo. Nelle ore notturne della giornata di martedì 26 e mercoledì 27, registreremo temperature minime dalle caratteristiche quasi invernali: tra i 7/6 gradi centigradi nei bassi strati, tra i 3 e i 2 gradi centigradi in montagna. La massa d’aria moderatamente fredda affluita nelle ultime ore da un’area depressionaria di origine polare presente sui Balcani, continuerà ad interessare il settore adriatico della penisola, specie del Centro-Sud. L’aria fresca affluirà di nuovo alternando le nubi ai momenti soleggiati, attraverso correnti d’aria tese nord-orientali. Le temperature massime saranno meno calde e più miti, mentre in serata ricomincerà a fare fresco. Giovedì sarà una giornata soleggiata. Venerdì e nel fine settimana, l’alta pressione in estensione fino alla Scandinavia farà arrivare due fronti freddi e temporaleschi responsabili delle piogge e dei temporali sul nostro territorio abruzzese. La prima decade di Giugno 2020 risulterà molto instabile e piovosa a causa delle instabili correnti nord-atlantiche. Ne torneremo a parlare.