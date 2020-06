Meteo. Bel tempo nei prossimi giorni, salvo accenni di instabilità domenica. Arriverà il caldo?

Meteo. Dall’interpretazione delle ultime emissioni modellistiche possiamo dedurre che, nei prossimi giorni, una propaggine di alta pressione di matrice Subtropicale andrà ad occupare il bacino del Mediterraneo, favorendo giornate soleggiate, ad eccezione di nubi stratificate di passaggio, fino alla giornata di sabato. Nel corso delle ore diurne della giornata di domenica, infatti, le infiltrazioni d’aria più fresca e instabile in quota provenienti dai Balcani favoriranno la formazione di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna con la possibilità che, nello stesso pomeriggio e alla sera, si trasformino in nubi cumulonembi con associati piovaschi o brevi acquazzoni/isolati temporali. Le condizioni meteorologiche miglioreranno con tempo soleggiato a partire dalla settimana che viene e, da mercoledì 24, la componente nord-africana di un’area di alta pressione di matrice Subtropicale, incrementerà le temperature nei valori massimi facendo sì che sfiorino i 30 gradi, dunque valori pienamente estivi, mentre le minime della notte e del primo mattino saranno in lieve crescita o stazionarie, evidenziando comunque un clima più fresco.

Grazie.

rc

Fonte immagine articolo meteo: https://www.ravennanotizie.it/0-copertina/2020/06/17/sole-e-nuvole-con-possibili-piogge-meteo-variabile-oggi-mercoledi-17-giugno-sulla-provincia-di-ravenna/