Meteo. Caldo e soleggiato fino a venerdì mattina, dopodiché una fresca perturbazione porterà…

Meteo. Nel corso di questa settimana fino alla giornata di venerdì le condizioni meteorologiche saranno stabili e soleggiate, ad eccezione dei temporali sulle Alpi. Verso la metà della settimana che viene un’intensa perturbazione di origine atlantica raggiungerà le regioni settentrionali dando luogo a piogge sparse e temporali. L’impulso fresco e instabile rappresentato da correnti d’aria settentrionali piegherà tra venerdì e sabato di questa settimana sulle regioni del Centro/Sud favorendo nubi, rovesci di pioggia anche a carattere temporalesco in un contesto variabile. La rinfrescata, dopo i giorni di caldo a tratti anche intenso, si rovescerà verso il basso grazie alle correnti discensionali delle nubi temporalesche o cumulonembi, facendo temporaneamente abbassare le temperature, le quali saranno in rialzo già da domenica, nonostante ancora rovesci o temporali alternati a schiarite. Tra martedì 7 e mercoledì 8 un’altra goccia fredda e instabile porterà piogge e temporali attraverso venti freschi in contrasto con il riscaldamento diurno. Dopo tale rapido passaggio perturbato inizierà una nuova ondata di caldo nord-africano e farà bel tempo.

Fonte immagine dell’articolo meteo: https://www.liberoreporter.it/2019/03/cronaca/meteo-cronaca/meteo-un-weekend-tra-sole-e-pioggia.html

