Meteo. Correnti d’aria fredda tra martedì e mercoledì. Piogge rapide, vento e fiocchi di neve

Meteo. Le condizioni meteorologiche previste in miglioramento nella giornata del Lunedì dell’Angelo, tra martedì e mercoledì di questa settimana saranno interrotte da un fronte freddo e temporalesco di origine artico-marittima che coinvolgerà tutta l’Italia e in particolare il versante adriatico del Centro-Sud e le regioni settentrionali. Nelle giornate di martedì e mercoledì l’aria fredda e instabile preesistente innescherà annuvolamenti associati a rovesci di pioggia e la possibilità di nevicate fino a bassa quota che consentirà una bella imbiancata primaverile sulle nostre montagne e qualche pioggia anche temporalesca martedì nonché fiocchi di neve accompagnati dal vento mercoledì. Già dalla giornata di giovedì di questa nuova settimana il rinforzo dell’area di alta pressione permetterà un miglioramento attraverso un rialzo delle temperature successivamente al calo termico registrato tra martedì e mercoledì. Le correnti d’aria da nord-est/sud-est si interromperanno già da prima del fine settimana e il tempo soleggiato primeggerà per un’altra nuova fase.

Grazie e al prossimo aggiornamento.

rc