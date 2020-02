Meteo. Domenica piovosa e variabile, intensa perturbazione tra lunedì e martedì con piogge e temporali

Meteo. Nel corso della giornata di domenica, una prima perturbazione di origine atlantica darà luogo ad annuvolamenti con associati rovesci di pioggia sparsi, di carattere moderato. Un vortice di bassa pressione di natura nord-atlantica si approfondirà sul nostro stivale nella giornata di lunedì e nella giornata di martedì e, ambedue talune giornate, risulteranno molto instabili e perturbate. Possiamo dire, inoltre, che il mese di Marzo, quest’anno ci mostrerà le prime bizzarrie di una Primavera meteorologica (in entrata il primo Marzo 2020), in grado di alternare periodi soleggiati ad altri instabili, piovosi e temporaleschi, nonché più freddi. Veniamo al dunque, nella giornata di lunedì pioverà sotto forma di rovesci che saranno anche di forte intensità e, nella giornata di martedì, alternandosi agli sprazzi di Sole, assumeranno carattere temporalesco. Le correnti d’aria saranno tese, inizialmente di Libeccio e di più freddo Maestrale, ruoteranno in Grecale tra mercoledì e giovedì, portando un generale e temporaneo calo termico che farà nevicare fino a quote medie/medio-basse sulle nostre montagne appenniniche. Tuttavia, il rialzo della pressione atmosferica dovuto ad un campo di alta pressione, nella giornata di venerdì e nel prossimo fine settimana, ripristinerà una breve fase di mitezza e di tempo soleggiato, il volto più stabile della Primavera.



Grazie.

rc