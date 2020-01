Meteo. Dopo il miglioramento, nubi e piogge deboli. Una spruzzata di neve in alta montagna

Meteo. Le correnti d’aria moderatamente fredda e umida provenienti da una depressione nord-atlantica, continueranno ad insediare il debole campo di alta pressione che ci interessa, permettendone dei cedimenti: non si tratterà sicuramente di situazioni meteorologiche attinenti alla stagione invernale ma autunnale. Saranno tuttavia piogge deboli quelle che, dopo una giornata di lunedì soleggiata e caratterizzata da nebbie e nubi basse nelle valli e nelle pianure, interesseranno il settore tirrenico del Centro e del Sud Italia, fino alle zone interne più ad ovest dell’Appennino centrale e centro-meridionale, ove nevicherà debolmente fino a quote medio-alte. In settimana, la neve giungerà anche sulle montagne alpine, con venti di caduta più asciutti e miti, di Foehn in Pianura Padana. La nuvolosità variabile che interesserà i settori tirrenici e il Centro-Sud, si dissolverà solo dopo la giornata di mercoledì, quando ci sarà la possibilità di ampie schiarite e di tempo soleggiato, grazie al rinforzo di un‘area di alta pressione. Le temperature massime inizialmente saranno in lieve diminuzione, successivamente in aumento fino a valori miti, mentre le minime saranno stazionarie o in diminuzione nelle vallate montane, mediante l’inversione termica.

