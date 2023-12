Meteo. Dopo la breve parentesi mite, aria fredda e molto instabile si dirigerà verso l’Italia. Il tempo invernale a venire nell’articolo

Meteo. Un vortice di bassa pressione in origine in prossimità delle aree alpine e appenniniche a causa di un impulso instabile di matrice nord-atlantica giunto sulle regioni italiche di nord-ovest che è attualmente favorito dalle aree di alta pressione insediatesi in Groenlandia, sta consentendo un’impennata della colonnina di mercurio sulle regioni centrali e meridionali. Si tratta di un inizio di Inverno meteorologico (ogni anno il primo Dicembre) solo momentaneamente molto mite o temperato mediante il richiamo di correnti d’aria dai quadranti meridionali, ovvero di Libeccio e di Ostro. I due fronti freddi e instabili si muoveranno verso sud/sud-est dalle regioni settentrionali all’Italia centro-meridionale in questo fine settimana e all’esordio della settimana che viene, ammaestrando masse d’aria fredda di origine polare-marittima e dalle aree balcaniche che si manifesteranno di matrice artica che affluiranno sul nostro territorio italico dall’area alpina fino a tutto il settore adriatico e principalmente del Nord Italia. La depressione di origine extratropicale per le nostre medie latitudini farà sì che possa esserci tempo marcatamente perturbato e un rinforzo dei venti di Libeccio e successivamente di Maestrale dal Golfo del Leone. Il Grecale ci interesserà nella giornata di domenica 3 e nelle giornate di lunedì 4 e martedì 5 Dicembre, stessa cosa per quanto concerne la Bora sull’Alto Adriatico con un effetto vento e un altro calo termico considerevolmente attinente alla stagione invernale di inizio e in avvicinamento dal punto di vista astronomico a seconda del moto di rivoluzione e l’attuale posizione del 23.5° rispetto all’asse dell’eclittica. L’aria fredda non solo in quota, ma anche al suolo potrebbe coinvolgere anche il Centro-Sud dimostrandosi moderata dal punto di vista del calo termico accompagnata da ammassi nuvolosi composti dai nembostrati e dai cumulonembi ad essi associati rovesci di pioggia localmente anche temporaleschi dalle isoterme ad una quota di 850 HPa (1400 m s.l.m.) che invaderanno le regioni del Centro-Sud, dal settore tirrenico al restante Sud Italia, mentre il Centro-Nord e il restante Nord Italia sarà coinvolto da rovesci di pioggia localmente anche di forte intensità e nevicate su Alpi, Prealpi fino a quote molto basse, successivamente fino alle aree pianeggianti della Val Padana (quote molto basse ancora da stimare), le quali precipitazioni nevose si sposteranno, a tratti miste a pioggia ruotando con la ventilazione variabile antioraria nel nostro emisfero boreale, da nord-ovest completamente a nord-est). In particolare sulla nostra regione Abruzzo e sulle regioni centro-meridionali e meridionali nevicherà fino a quote medie e ci sarà la possibilità di acquazzoni o rovesci di pioggia tra il moderato e il forte tra lunedì e martedì della settimana che viene. Nella giornate di sabato e di domenica precedenti ci sarà la possibilità che il tempo possa essere spiccatamente varabile arrecato da un progressivo abbassamento delle temperature (colonnina di mercurio) dopo la breve fase molto mite dovuta al convoglio d’aria dal Nord Africa, precisamente dalla Libia. Il prossimo peggioramento testimoniato ipoteticamente dalle ultime interpretazioni da parte di occhi più esperti dall’indice tele-connettivo NAO (North Atlantic Oscillation) in fase negativa, potrebbe contrassegnare nuovamente una prima decade di Dicembre 2023 piuttosto perturbata dal punto di vista meteorologico. Nelle fasi di stabilità, ho osservato che a ventilazione in cessazione o assente, oppure con la bava di vento si potrebbe porre maggiore osservanza per ora minormente alle nebbie e più alle gelate nelle vallate, di notte e al primo mattino nelle fasi di serenità del cielo. Data la distanza di tempo che ci separa da quest’ultima tendenza, ne torneremo a parlare nel prossimo aggiornamento meteo.

Riccardo Cicchetti