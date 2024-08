Meteo. I primi cedimenti della calda Estate inoltrata: un’altra rapida perturbazione in arrivo. Il tempo per i prossimi giorni

Meteo. La fascia di alte pressioni di origine Subtropicale appartenente alla Cella di Hadley nel nostro emisfero boreale, ha determinato espansioni e cedimenti del promontorio anticiclonico afro-mediterraneo per via del transito di differenti impulsi perturbati favorendo alti e bassi dal punto di vista delle temperature massime, dove ci sono stati dei picchi di caldo intenso nord-africano in molte località del Sud Italia. Tuttavia, una saccatura sta completamente indebolendo la componente nord-africana dell’Anticiclone delle Azzorre consentendo un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa dello scavarsi della saccatura nord-atlantica che sta affondando sul Mediterraneo e sta calamitando una serie di perturbazioni atlantiche dal rinforzo del flusso zonale occidentale deviandole di traiettoria o di direzione di provenienza. La nuova perturbazione più intensa della trascorsa sta per attraversare l’Europa occidentale e sta traslando dalla Francia alle regioni settentrionali e Adriatiche. L’intenso sistema frontale che interesserà il Nord Italia a partire dalle prossime ore e nella giornata di domenica, tra domenica e lunedì coinvolgerà anche le regioni del Centro-Nord, il medio-alto Adriatico e le regioni centrali adriatiche permettendo alla nuvolosità di ricoprire e generarsi insieme all’instabilità atmosferica anche su gran parte del territorio abruzzese a partire dalle coste fino alle zone interne, sul quale ci saranno diffusi rovesci di pioggia, localmente anche a carattere di rovescio e temporale, diversamente dai temporali di calore che si sono sviluppati nel corso delle scorse giornate nelle ore diurne o più calde del giorno. In realtà, l’intensa perturbazione si muoverà verso i Balcani centro-settentrionali, per questi motivi le estreme regioni meridionali e la Sardegna ne saranno solo sfiorate. Le aree italiche più colpite dal temporaneo e sensibile abbassamento delle temperature sia nei valori massimi che minimi e dalle piogge sparse, localmente anche temporalesche, saranno solo quelle del Nord nel corso della giornata di domenica e del Centro-Sud Italia entro la serata di domenica e nella giornata di lunedì, attraverso condizioni meteorologiche spiccatamente variabili in quest’ultima giornata, dunque con la possibilità di rovesci di pioggia alternati a schiarite. I venti, in rinforzo a causa delle raffiche, saranno in rotazione dai quadranti meridionali ai quadranti settentrionali; soffieranno venti di Maestrale sui bacini occidentali, mentre ruoteranno successivamente dai quadranti occidentali e meridionali secondo le variazioni da parte della rotazione ciclonica sui bacini del Mediterraneo meridionali: versante ionico e adriatico. Nelle giornate di martedì e di mercoledì, le condizioni meteorologiche saranno in moderato miglioramento sulla nostra penisola, seppur ancora qualche residuo di instabilità moderata insisterà al Nord e lungo il versante adriatico centro-settentrionale. A partire dalla giornata di giovedì ci potrebbe essere un deciso miglioramento a causa del rinforzo del promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Data la distanza di tempo che ci separa da quest’ultima tendenza meteo, qualora fosse possibile ne torneremo a parlare nel prossimo aggiornamento meteo in forma scritta.

Fonte dell’immagine principale dell’articolo meteo: Photo by Kanenori – Pixabay© Fornito da CasaeGiardino. Sito: https://www.msn.com/it-it/meteo/storieprincipali/previsioni-meteo-aprile-2024-in-arrivo-l-inverno-o-l-estate/ar-BB1jYRX0

Grazie e al prossimo appuntamento meteo.

Riccardo Cicchetti