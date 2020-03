Meteo. Miglioramento del tempo. Da sabato, perturbazione con piogge e vento freddo

Meteo. La perturbazione di origine nord-atlantica che ha interessato gran parte d’Italia, portando abbondanti nevicate sulle Alpi, piogge sparse e a tratti temporalesche sulle regioni tirreniche, settentrionali e del Centro-Sud e, mediante la rotazione dei vento da sud-ovest in Maestrale, ovvero da nord-ovest, più freddi in quota, nevicate fino a quote medio-alte sul nostro Appennino. Le condizioni meteorologiche miglioreranno dalla giornata di mercoledì alla giornata di giovedì attraverso ampie schiarite, nonostante un po’ di nubi in transito. Le temperature massime saranno in aumento su valori miti, le minime in netta diminuzione. Nella giornata di venerdì aumenteranno le nuvole e, nonostante gli sprazzi di Sole, inizieranno a farsi sentire le prime avvisaglie di un peggioramento che avverrà nella giornata di sabato, a causa dell’approfondirsi di un vortice depressionario, complice di altre piogge su tutta la penisola e, soprattutto, delle nevicate sulle Alpi. Sulla nostra regione Abruzzo, sabato si addenseranno nembostrati e cumulonembi con associati rovesci anche temporaleschi, accompagnati da raffiche di vento. Essendo in movimento verso est/sud-est, tra sabato e domenica, la bassa pressione richiamerà tese correnti d’aria fredda di origine polare dalle aree balcaniche, consentendo un abbassamento delle temperature, temporaneamente su valori invernali. Nelle medesime giornate, delle brevi e moderate nevicate imbiancheranno l’Appennino centro-settentrionale e centrale/centro-meridionale, fino a quote basse.

