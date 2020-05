Meteo. Neve sulla cima del Velino e del Cafornia. Variabile nei prossimi giorni

Meteo. Una goccia fredda proveniente dal Nord Atlantico è sopraggiunta nella giornata di venerdì, cosicché i nembostrati e i cumulonembi, attraverso le correnti discensionali, hanno fatto sì che l’aria fredda in quota scendesse verso il basso, mulinata da queste ultime. In questo modo, la neve è riuscita ad imbiancare fino a 2100 m s.l.m., imbiancando la dorsale appenninica e in particolare l’Appennino centrale abruzzese. Nella giornata di domenica le correnti d’aria più fresca e instabile favoriranno condizioni di tempo variabile mediante un’alternanza tra nubi e sprazzi di Sole. A tali nuvole saranno associati rovesci di pioggia anche a carattere temporalesco, dalla tarda mattinata al pomeriggio/sera. Le temperature sia massime che minime, anche a causa delle raffiche di vento fresco settentrionali, si manterranno più basse, anche nella notte con l’attenuarsi dell’effetto favonico del vento. Ci sarà un momentaneo miglioramento del tempo lunedì e martedì, mentre mercoledì ci saranno nuove piogge sparse.