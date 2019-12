Meteo. Nuvolosità in aumento. Piogge e vento forte nel fine settimana. Che tempo farà a Natale

Meteo. Dopo aver attraversato delle giornate nuvolose e debolmente piovose, nel fine settimana, un’intensa perturbazione di origine atlantica, innescherà un vortice di bassa pressione sulla nostra penisola, in grado di richiamare forti venti di Libeccio e di Scirocco, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Il sistema perturbato attraverserà tutta Italia, portando nevicate sulle Alpi fino a quote medio-alte e piogge sparse, anche intense e a carattere temporalesco, specie sul settore tirrenico. Consequenzialmente, pioverà sulla nostra regione Abruzzo, attraverso rovesci o temporali accompagnati dal forte vento di Libeccio. Nella giornata di domenica, le condizioni meteorologiche non miglioreranno e continueranno ad essere piovose, anche se in un contesto variabile e meno intenso rispetto a sabato. All’inizio della prossima settimana e, in particolare martedì 24 Dicembre, vigilia di Natale, ci sarà un netto miglioramento del tempo che si presenterà stabile e soleggiato, salvo le nebbie mattutine nelle vallate e nelle pianure. Le temperature massime verranno mitigate dai venti meridionali, rimanendo su valori miti. Le minime, al cessare delle tese correnti d’aria, saranno in diminuzione, a causa delle inversioni termiche. Anche a Natale dovrebbe fare bel tempo su gran parte della nostra penisola, eccetto qualche debole gelata notturna tra la vigilia e il Santo Natale nelle zone montuose. Ne torneremo a parlare.

Grazie e buon inizio festività.

rc