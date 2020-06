Meteo. Piogge e temporali mercoledì e giovedì pomeriggio. Poi arriva…

Meteo. Un vortice di bassa pressione di natura nord-atlantica imprigionato sul Mediterraneo continuerà a favorire infiltrazioni d’aria fredda, umida o instabile in quota. Le correnti d’aria fresca mulinate da questo vortice di bassa pressione saranno responsabile di un abbassamento dei geopotenziali e quindi di piogge e temporali anche sulle nostre zone interne appenniniche. Nuovamente, com’è accaduto nei giorni scorsi, le regioni settentrionali e del Centro-Nord, sperimenteranno la formazione di altri temporali anche di violenta intensità. Questi forti temporali si registrano maggiormente sia in prossimità delle Alpi, dove la spinta ascensionale è forte perché forzata dalla presenza di rilievi, che in prossimità della Pianura Padana. In Pianura Padana, un catino in grado di raccogliere attraverso il ristagno l’aria caldo-umida, o in prossimità di essa, ci sono molte più possibilità che si originino supercelle. Come vi ho riferito negli articoli sui Tornado trovabili su Ilfaro24, una supercella è una nube temporalesca o cumulonembo dotata di una singola corrente rotatoria interna gestita da una bassa pressione locale, il mesociclone. È per questo che, da tali nubi temporalesche, possono originarsi precipitazioni violente, come abbiamo più volte detto, downburst (ossia correnti discensionali che si schiantano al suolo producendo forti raffiche di vento e un elevato Wind Shear, quest’ultimo un cambiamento dei venti di direzione e intensità). La corrente rotatoria ascensionale di una supercella stirata verticalmente può innescare il Tornado. Questi violenti fenomeni vorticosi temporaleschi si possono generare in pianura e sulle coste della penisola e non possono verificarsi nelle nostre zone montuose.

Nella giornata di mercoledì e giovedì i temporali interesseranno ancora il Nord presentando anche forte intensità. Le correnti ascensionali si formeranno anche sui nostri rilievi del Centro-Sud. Ci saranno annuvolamenti con associati rovesci di pioggia a tratti temporaleschi sulla nostra regione Abruzzo sia mercoledì che giovedì. Nelle giornate di venerdì e sabato ci sarà una pausa calda e soleggiata caratterizzata dall’alta pressione. Nella giornata di domenica e all’inizio della prossima settimana un altro impulso fresca e instabile responsabile del tempo variabile.

