Meteo. Probabile instabilità con pioggia burrascosa verso la sera. Successivamente Sole e temporaneo caldo “estivo”

Meteo. Nella giornata di mercoledì le condizioni meteorologiche saranno in graduale peggioramento, mediante l’indebolimento dell’area di alta pressione che ci interessa. In questo modo, il passaggio di un fronte freddo nord-atlantico, farà attivare correnti d’aria più fresca e instabile dai Balcani che permetteranno un breve peggioramento del tempo dal pomeriggio-sera di oggi sulle nostre zone interne appenniniche e sulle Alpi. Potrebbero formarsi nubi cumulonembi che, improvvisamente, daranno luogo a rovesci di pioggia o temporali accompagnati anche da locali raffiche di vento. Nella giornata di giovedì il tempo sarà di nuovo stabile e soleggiato o in miglioramento. Sarà un fine settimana di bel tempo e ci sarà anche un aumento delle temperature massime. Da lunedì farà più caldo, per via di un anticiclone subtropicale che temporaneamente si rinforzerà sullo stivale.