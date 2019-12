Meteo. Soleggiato con deboli gelate notturne fino a sabato. Correnti gelide artiche tra domenica e lunedì

Meteo. L’elevarsi dell’Anticiclone delle Azzorre lungo il meridiano di Greenwich, a partire dalla giornata di domenica 29 fino a San Silvestro, potrebbe fare sì che, un’area di bassa pressione, richiamante dall’Europa centro-orientale, una massa d’aria fredda di origine artica, la quale sarebbe in grado di rendere le temperature invernali, attraverso correnti gelide nord-orientali, consenta, per l’appunto, l’acuirsi del primo freddo invernale. In questo modo, a causa dell’effetto stau appenninico, nevicherebbe fino a quote molto basse, lungo il versante adriatico dell’Appennino centro-meridionale. Condizioni meteorologiche asciutte e parzialmente soleggiate sui settori occidentali, salvo nubi che arriverebbero con il vento da sfondamento appenninico, con associata qualche debole nevicata fino a quote basse alternata a schiarite o a serenità del cielo. Data la distanza di tempo che ci separa da quest’ultima tendenza, ne torneremo a parlare.

Grazie e Buon Natale.

rc