Meteo. Tempo variabile. Migliora con sole e caldo ad inizio settimana. Di nuovo nubi e piovaschi a venire

Meteo. Nella giornata di domenica le condizioni meteorologiche saranno variabili, per via del passaggio di un fronte freddo e instabile che darà luogo a rovesci o temporali sulle regioni di nord-est e lungo tutto il versante adriatico, compreso il Centro-Sud, mentre rimarrà un’alternanza tra nubi e Sole sui settori occidentali. Le correnti d’aria fresca faranno abbassare le temperature minime, invece le massime si soffermeranno su valori molto miti. Nel corso dell’inizio della settimana che viene l’alta pressione di matrice subtropicale rappresentata dall’Anticiclone nord-africano si rinforzerà sulla penisola garantendo, attraverso la Subsidenza atmosferica, tempo soleggiato eccetto nubi in transito sui rilievi e temperature molto miti o massime moderatamente calde, dal sapore quasi estivo. L’Anticiclone Subtropicale, infatti, trasporterà anche una massa d’aria più calda dal Nord Africa sull’Europa occidentale, sulla Sardegna e sulla Sicilia nonché sul restante meridione. Dalla metà della prossima settimana sulle Alpi e sulla dorsale appenniniche ci sarà di nuovo un’altra infiltrazione fresca e umida da est che porterà nubi in alternanza con il Sole e qualche rovescio di pioggia isolato.