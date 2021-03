MIGLIAIA I CONTROLLI DELLA POLIZIA FERROVIARIA SUI TRENI E NELLE STAZIONI: A PESCARA DENUNCIATE DUE PERSONE

Oltre 2500 persone controllate, un arrestato e sei indagati, è il bilancio settimanale dell’attività di prevenzione messa in atto dal Compartimento della Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo con l’impiego di 248 pattuglie nelle stazioni e 48 a bordo treno.

In particolare, la Polfer di Pescara ha denunciato durante l’ultima settimana, una donna italiana di 56 anni per aver attentato alla sicurezza dei trasporti avendo lanciato sui binari un carrello della spesa e un’altra persona per l’inosservanza della misura di prevenzione del foglio di via da Pescara irrogata dal Questore.